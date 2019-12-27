В Украине с 2020 года расширят список бесплатных обследований: что добавят

В Украине сделают бесплатными обследования на онкологию (Коллаж РБК-Украина)

Обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний станут бесплатными

В Украине с 1 апреля 2020 года станут бесплатными инструментальные исследования для ранней диагностики раковых новообразований. Оплату таких исследований возьмет на себя Национальная служба здоровья Украины. В 2020 году на Программу медицинских гарантий выделят около 1 миллиарда гривен.

В Национальной службе здоровья Украины отмечают, что ранняя диагностика онкологических заболеваний даст возможность спасти тысячи жизней украинцев. Бесплатными сделают такие обследования:

Маммография

Гистероскопия

Эзофагогастродуоденоскопия

Колоноскопия

Цистоскопия

Бронхоскопия

Эти исследования были определены как приоритетные и станут бесплатными для граждан Украины. Для того, чтобы пройти исследование, пациенту нужно будет направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Кроме того, основанием для проведения бесплатного обследования может стать и возраст пациента. Маммографию назначают женщинам от 40 лет и старше, гистероскопию – пациентам от 50 лет и старше, колоноскопию – от 40 лет и старше.

Эндоскопия будет доступна бесплатно нескольких видов, в том числе и забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические исследования также будут входить в стоимость, а для пациентов – будут бесплатными. Все обследования будут проводить с соблюдением стандартов обезболивания.