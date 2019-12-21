ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине начнут забирать соцвыплаты: кому не повезет

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 16:36
В Украине начнут забирать соцвыплаты: кому не повезет
Соцвыплаты (коллаж РБК-Украина)

Согласно закону "О верификации и мониторинге государственных выплат", власть начнет проверять основания для получения соцвыплат

Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" вступил в силу 21 декабря 2019 года. Он предусматривает сразу несколько видов проверок получателей пенсий и субсидий. Таким образом государство будет контролировать назначение соцвыплат, их передачу получателям, а также проверит основания получения денег от государства выплачиваемых на текущий момент. Это может привести к тому, что некоторые из пенсионеров и получателей субсидий будут вынуждены вернуть полную сумму полученной суммы в государственную казну.

Согласно новому закону, появится три этапа проверки соцвыплат:

  • превентивная верификация — проверка при обращении физического лица за назначением выплат (ее запуск отсрочен до 1 января 2021 года);
  • текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам;
  • ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам.

Проверка будет автоматической и ее планируют осуществлять на специально созданной информационно-аналитической платформе, работу которой обеспечит Минфин. Это же министерство будет утверждать перечень госвыплат, которые подлежат верификации.

При обнаружении несоответствий орган, который осуществляет государственные выплаты, может назначить проверку и прекратить ее начисление. Если же выплаты были назначены на основе недостоверных данных — их получателю предстоит вернуть неправомерно полученные средства.

Напомним, ранее мы писали, почему газ дешевеет, а тарифы на тепло не снижаются.

Заставят бесплатно работать: украинцам будут выдавать соцпомощь по новым правилам Повышение пенсий, прожиточного минимума и новые деньги: чего ждать украинцам под конец года
Новости Украины Соцвыплатыверификация
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь