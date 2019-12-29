В Украине резко снизят коммуналку: кому повезет и когда ждать новые платежки

Коммунальные тарифы пересмотрят для ряда крупных городов
Тарифы на тепло будут снижены почти на треть во многих крупных городах Украины. Кому повезет с новыми коммунальными тарифами, и когда ждать платежки со скидкой, в материале Styler.
После того, как правительство приняло решение, позволяющее снизить тарифы на отопление, ряд областных, районных центров, поселков начал пересматривать стоимость тепла. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей Facebook-странице.
На сколько на самом деле вырастут пенсии в 2020 году: озвучены цифры
При этом премьер отметил, что не всюду местные власти пересмотрели тарифы, и призвал глав всех украинских населенных пунктов оперативно снизить тарифы на тепло для населения.
В Украине снизят коммунальные тарифы на отопление (фото: facebook.com/PMHoncharuk)
На данный момент известно, что в Киеве тарифы снизят на 22-23 процента на отопление и горячую воду. А в Кропивницком в новых платежках цена на тепло будет ниже на 28,7%.
Новые платежки со сниженным тарифом жители указанных выше городов получат уже в январе 2020 года. Скидка начнет распространяться за потребленные услуги в декабре 2019-го.
Напомним, тарифы на отопление и горячую воду резко повысились с 2016 года после утверждения новых цен на газ, но в марте 2109 года они были признаны незаконными.