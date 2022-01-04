Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 11 - украинская заливная рыба

Ингредиенты на 1 крупную рыбину (1000-1200 г):

10-12 г желатина,

по 1 шт. коренья (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей - на выбор),

головка лука,

лавровый лист,

соль.

Отметим, что лучше всего для заливной рыбы подходят крупные виды рыб (осетр, судак, щука). Однако это вовсе не является незыблемым правилом.

Пошаговое приготовление заливной рыбы

Очищенную и вымытую рыбу нарезать на куски. Кости, голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, добавить коренья, лук, соль, лавровый лист (1-2 листа), залить водой и поставить варить.

Через 15-20 минут в эту же кастрюлю положить для варки куски рыбы.

Когда рыба будет готова, вынуть куски шумовкой, уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с небольшими промежутками между кусочками, и поставить блюдо в холодное место.

Получившийся от варки рыбы бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе, то есть растворить размоченный желатин, вскипятить и процедить через салфетку.

Каждый кусок рыбы украсить ломтиками лимона, моркови, нарезанной в виде звездочек, листиком зелени и залить полученным желе в два-три приема, чтобы украшения не сдвинулись с места, а куски рыбы были залиты желе.

Блюдо держать в холодном месте, пока желе не застынет.

Некоторые нюансы приготовления рыбы

Приготовление заливного из рыбы начинается с трех "П" - почистить, посолить, подкислить (добавить в заливное лимон).

Прежде чем отваривать рыбу, ее стоит выдержать 20-30 минут в холодной воде.

Готовность рыбы можно определить по внешнему виду - мясо должно стать непрозрачным.

Чтобы бульон, которым заливается рыба, оставался прозрачным, варить рыбу следует на минимальном огне.

Украшают заливную рыбу обычно кружочками вареных яиц и вареной моркови, дольками лимона, зеленым горошком, ягодками клюквы или калины. А профессиональные повара рекомендуют подавать заливную рыбу с хреном, майонезом, лимонным соком и оливками.

Чтобы кусочки рыбы и овощей имели в заливном эстетичный и аппетитный вид, бульон следует заливать в несколько этапов, каждый раз охлаждая.

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