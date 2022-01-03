UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №10 - маринованные грибы за 1 час

Автор: Светлана Мащенко

Маринованные грибы - одно из 12 блюд, которые стоит подать на стол к Святвечеру, который уже 6 января, накануне Рождества соберет за столом большую семью. Предлагаем замариновать грибы из замороженных прямо перед подачей, так они будут значительно вкуснее, чем закатанные в банки несколько месяцев назад.

Рецептом маринованных грибочков поделился кулинар Сергей Джуренко.

По словам кулинара, готовка "быстрой" закуски займет не более часа. При этом использовать можно как свежие, так и отварные замороженные грибы. Лучше всего, конечно подойдет царь всех грибов - белый гриб.

Ингредиенты для маринованных белых грибов:

  • Белые грибы - 5-6 шт.
  • Зеленый лук - 2-3 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Уксус пищевой - 0,5 ч. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Соль, черный перец по вкусу

Приготовление блюда

Налейте в кастрюлю 2,5 литра воды, вскипятите и положите грибы туда. Варить надо примерно 10 минут.

Переложите сваренные грибы в миску, дайте остыть и порежьте на крупные куски, если нужно. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте постоять минут десять, чтобы соль растворилась.

Фото: Рецепт быстрых маринованных грибов (djurenko.com)

Очистите чеснок, мелко нарубите и добавьте к грибам. Тонко нарежьте зеленый лук (только перо). Перемешайте и добавьте 0,5 ч. л. пищевого (столового) 6% уксуса. Дайте постоять еще 10 минут и заправьте растительным маслом.

Если закуску поставить в холодильник на некоторое время, она станет еще вкуснее.

Так может выглядеть ваше меню на Святвечер:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампухи

И помните: на праздничный ужин ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованную сельдь, карпатскую грибную юшку, узвар, тушеную капусту и фасоль.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептыСвятвечер