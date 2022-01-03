Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №10 - маринованные грибы за 1 час

Маринованные грибы - одно из 12 блюд, которые стоит подать на стол к Святвечеру, который уже 6 января, накануне Рождества соберет за столом большую семью. Предлагаем замариновать грибы из замороженных прямо перед подачей, так они будут значительно вкуснее, чем закатанные в банки несколько месяцев назад.
Рецептом маринованных грибочков поделился кулинар Сергей Джуренко.
По словам кулинара, готовка "быстрой" закуски займет не более часа. При этом использовать можно как свежие, так и отварные замороженные грибы. Лучше всего, конечно подойдет царь всех грибов - белый гриб.
Налейте в кастрюлю 2,5 литра воды, вскипятите и положите грибы туда. Варить надо примерно 10 минут.
Переложите сваренные грибы в миску, дайте остыть и порежьте на крупные куски, если нужно. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте постоять минут десять, чтобы соль растворилась.
Фото: Рецепт быстрых маринованных грибов (djurenko.com)
Очистите чеснок, мелко нарубите и добавьте к грибам. Тонко нарежьте зеленый лук (только перо). Перемешайте и добавьте 0,5 ч. л. пищевого (столового) 6% уксуса. Дайте постоять еще 10 минут и заправьте растительным маслом.
Если закуску поставить в холодильник на некоторое время, она станет еще вкуснее.
И помните: на праздничный ужин ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.
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