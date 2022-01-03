Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №10 - мариновані гриби за 1 годину

За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби. Найкраще, звісно підійде цар всіх грибів - білий гриб.

Інгредієнти для маринованих білих грибів:

Білі гриби - 5-6 шт.

Зелена цибуля - 2-3 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Оцет харчовий - 0.5 ч. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль, чорний перець за смаком

Приготування страви

Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити треба приблизно 10 хвилин.

Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.

Фото: Рецепт швидких маринованих грибів (djurenko.com)

Очистіть часник, дрібно нарубайте і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (тільки перо). Перемішайте і додайте 0,5 ч. л. харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.

Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.

Так може виглядати ваше меню на Святвечір:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

І пам'ятайте: на святкову вечерю в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.