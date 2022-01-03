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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №10 - мариновані гриби за 1 годину

Автор: Світлана Мащенко

Мариновані гриби - одна з 12 страв, які варто подати на стіл до Святвечора, який вже 6 січня, напередодні Різдва збере за столом велику родину. Пропонуємо замаринувати гриби із заморожених прямо перед подачею, так вони будуть значно смачнішими, ніж закатані в банки кілька місяців тому.

Рецептом маринованих грибочків поділився кулінар Сергій Джуренко.

За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби. Найкраще, звісно підійде цар всіх грибів - білий гриб.

Інгредієнти для маринованих білих грибів:

  • Білі гриби - 5-6 шт.
  • Зелена цибуля - 2-3 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Оцет харчовий - 0.5 ч. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Сіль, чорний перець за смаком

Приготування страви

Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити треба приблизно 10 хвилин.

Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.

Фото: Рецепт швидких маринованих грибів (djurenko.com)

Очистіть часник, дрібно нарубайте і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (тільки перо). Перемішайте і додайте 0,5 ч. л. харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.

Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.

Так може виглядати ваше меню на Святвечір:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

І пам'ятайте: на святкову вечерю в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, карпатську грибну юшку, узвар, тушковану капусту і квасолю.

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