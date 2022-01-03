Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №10 - мариновані гриби за 1 годину

Мариновані гриби - одна з 12 страв, які варто подати на стіл до Святвечора, який вже 6 січня, напередодні Різдва збере за столом велику родину. Пропонуємо замаринувати гриби із заморожених прямо перед подачею, так вони будуть значно смачнішими, ніж закатані в банки кілька місяців тому.
Рецептом маринованих грибочків поділився кулінар Сергій Джуренко.
За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби. Найкраще, звісно підійде цар всіх грибів - білий гриб.
Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити треба приблизно 10 хвилин.
Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.
Фото: Рецепт швидких маринованих грибів (djurenko.com)
Очистіть часник, дрібно нарубайте і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (тільки перо). Перемішайте і додайте 0,5 ч. л. харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.
Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.
І пам'ятайте: на святкову вечерю в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.
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