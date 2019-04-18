Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам

Завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийский” на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

В частности, ограничения будут действовать:

улице Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

улицы Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

улицы Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

улицы Физкультуры - от улицы Антоновича до НСК “Олимпийский”;

улицы Сахарова - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

улицы Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

улице Саксаганского от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

улицы Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

улицы Рогнединскую - от улицы Шота Руставели до Эспланадной

Ранее сообщалось, что в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.