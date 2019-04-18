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Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 16:06
Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам

Завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийский” на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

В частности, ограничения будут действовать:

  • улице Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
  • улицы Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
  • улицы Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
  • улицы Физкультуры - от улицы Антоновича до НСК “Олимпийский”;
  • улицы Сахарова - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
  • улицы Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
  • улице Саксаганского от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
  • улицы Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
  • улицы Рогнединскую - от улицы Шота Руставели до Эспланадной

Завтра вокруг НСК &quot;Олимпийский&quot; ограничат движение транспортаРанее сообщалось, что в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.

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