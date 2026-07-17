Росія знову вдарила КАБами по Сумах: є влучання в цивільну інфраструктуру
Ворог вночі 17 липня повторно завдав удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Відомо про влучання в цивільну інфраструктуру в кількох частинах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.
"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", - написав Григоров.
Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі Сум в кількох частинах міста, зокрема два удари випало на центр.
Ще з'ясувалося, що в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в будівлях навколо вибиті сотні вікон.
Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби.
Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, підкреслив голова ОВА.
Нагадаємо, напередодні зранку РФ також завдала удару КАБами по Сумах. Повідомлялось про понад 20 постраждалих. Також ворог бив по місту ввечері 16 липня.
11 липня ворог також завдав удару по Сумах авіабомами. Тоді п'ятеро людей загинули, понад 30 осіб було поранено.