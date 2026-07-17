Росія знову вдарила КАБами по Сумах: є влучання в цивільну інфраструктуру

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Ворог вночі 17 липня повторно завдав удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Відомо про влучання в цивільну інфраструктуру в кількох частинах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", - написав Григоров. Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі Сум в кількох частинах міста, зокрема два удари випало на центр. Ще з'ясувалося, що в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, підкреслив голова ОВА.