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Стало известно, кто будет модерировать дебаты Зеленского и Порошенко

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 15:02
Стало известно, кто будет модерировать дебаты Зеленского и Порошенко
Фото: коллаж РБК-Украина

Дебаты будут модерировать Андрей Куликов и Елена Фроляк

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. Об этом заявил представитель штаба Петра Порошенко, Олег Медведев, сообщает "Громадське".

Медведев добавил, что уверен в участии упомянутых ведущих на 90%. Отметим, из-за дебатов Порошенко и Зеленского на вход и выход закрыты три станции: "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человекКроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона. Кроме этого, для обеспечения порядка на дебатах привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Кроме того, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

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