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В МВД рассказали, сколько правоохранителей привлекут к охране дебатов

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 16:46
В МВД рассказали, сколько правоохранителей привлекут к охране дебатов
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Силовики будут работать как внутри, так и снаружи НСК "Олимпийский"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского привлекут до 10 тысяч правоохранителей. Об этом он сказал на брифинге.

Аваков отметил, что силовики будут работать как внутри, так и снаружи НСК "Олимпийский".

"В сам момент этих дебатов на стадионе и вокруг него мы будем использовать до 10 тыс. человек. Это большая величина. Нам придется работать и внутри, и снаружи и обеспечивать дополнительные потоки, привлекаем со страховкой достаточно большое количество людей", - рассказал глава МВД.

Напомним, МВД инициировало встречу представителей штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского для согласования окончательного решения по дебатам на НСК "Олимпийский". Так, Аваков заявил, что ведомство выступит третейским арбитром с точки зрения обеспечения безопасности.

По словам Авакова, на дебатах Порошенко и Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина ранее, штабы кандидатов  президенты еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов.

Мероприятия на "Олимпийском" в день дебатов запланированы с утра МВД инициировало встречу со штабами Порошенко и Зеленского относительно дебатов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел УкраиныдебатыАрсен Аваков
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