В МВД рассказали, сколько правоохранителей привлекут к охране дебатов

Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Силовики будут работать как внутри, так и снаружи НСК "Олимпийский"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского привлекут до 10 тысяч правоохранителей. Об этом он сказал на брифинге.

Аваков отметил, что силовики будут работать как внутри, так и снаружи НСК "Олимпийский".

"В сам момент этих дебатов на стадионе и вокруг него мы будем использовать до 10 тыс. человек. Это большая величина. Нам придется работать и внутри, и снаружи и обеспечивать дополнительные потоки, привлекаем со страховкой достаточно большое количество людей", - рассказал глава МВД.

Напомним, МВД инициировало встречу представителей штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского для согласования окончательного решения по дебатам на НСК "Олимпийский". Так, Аваков заявил, что ведомство выступит третейским арбитром с точки зрения обеспечения безопасности.

По словам Авакова, на дебатах Порошенко и Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина ранее, штабы кандидатов президенты еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов.