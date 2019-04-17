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В МВД ожидают до 60 тысяч человек на дебатах

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 16:24
В МВД ожидают до 60 тысяч человек на дебатах
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

По словам Авакова, МВД несколько дней работает над обеспечением безопасности дебатов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Об этом он сказал на брифинге.

Он отметил, что министерство несколько дней работает над обеспечением безопасности проведения этих дебатов.

"Мы говорим о дебатах, которые планируются в пятницу при участии двух кандидатов. МВД несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасную схему проведения дебатов. У нас есть базовые предложения и базовые договоренности со штабами. Мы ожидаем на эти дебаты до 60 тыс. человек. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания", - сказал глава МВД.

Напомним, представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что дебаты на "Олимпийском" должны длиться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК.

Как писало РБК-Украина ранее, штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов.

Добавим, Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

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Новости Украины Порошенко Зеленский дебатыАрсен Аваков
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