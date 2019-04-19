В Киеве метро изменит график из-за дебатов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В пятницу станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, а "Дворец спорта" не будет работать на выход, лишь на пересадку

Сегодня, 19 апреля, две станции столичного метро изменят режим работы в связи с проведением дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского метрополитена в Facebook.

Как отмечается, в пятницу станция метрополитена "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, а "Дворец спорта" не будет работать на выход, лишь на пересадку.

"Просим скорректировать собственные маршруты", - говорится в сообщении.

Также ближайшие улицы до НСК "Олимпийский" будут перекрыты для движения транспорта.

"По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером. Мы сразу об этом сообщим", - отметили в пресс-службе.

Отметим, ранее сообщалось, что в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что возле НСК "Олимпийский, где сегодня, 19 апреля, состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Володимира Зеленского усилили охрану.

Кроме того, сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта из-за проведения дебатов на "Олимпийском".