Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан показал фото со своей поездки на свадьбу Довбенко
Андрей Богдан пошутил по поводу своей скандальной поездки в Сен-Тропе во Францию на свадьбу "смотрящего" за Министерством юстиций Украины Андрея Довбенко. Глава Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором ему якобы приставил оружие к затылку мужчина в форме французского жандарма.
Также на левой руке чиновника наручники, которые держит местный "правоохранитель".
Снимок сделан в кафе - на кадре видны столики и отдыхающие.
Богдан написал, что в Сен-Тропе также был глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.
"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - говорится в публикации.
Богдан в наручниках пошутил про поездку в День Независимости в Сен-Тропе на свадьбу (Фото с Facebook-страницы Андрея Богдана)
Пользователи сети восприняли шутку Богдана неоднозначно. В комментариях звучат как призывы сконцентрировать на ответственной работе и больше уделять внимания многочисленным вызовам, которые стоят перед государством, так и хвалебные отзывы относительно яркого отдыха в отпуске, на который имеет право каждый человек.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, президент Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. Глава государства заявил, что Богдан не имел права так поступать: "Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять".
Также мы писали о том, что недавно Владимир Зеленский пошутил над Андреем Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда.