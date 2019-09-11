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Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 09:05
Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)
Богдан в наручниках пошутил про поездку в Сен-Тропе (Фото: коллаж РБК-Украина)

Богдан показал фото со своей поездки на свадьбу Довбенко

Андрей Богдан пошутил по поводу своей скандальной поездки в Сен-Тропе во Францию на свадьбу "смотрящего" за Министерством юстиций Украины Андрея Довбенко. Глава Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором ему якобы приставил оружие к затылку мужчина в форме французского жандарма.

Также на левой руке чиновника наручники, которые держит местный "правоохранитель".

Снимок сделан в кафе - на кадре видны столики и отдыхающие.

Богдан написал, что в Сен-Тропе также был глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - говорится в публикации.

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках пошутил про поездку в День Независимости в Сен-Тропе на свадьбу (Фото с Facebook-страницы Андрея Богдана)

Пользователи сети восприняли шутку Богдана неоднозначно. В комментариях звучат как призывы сконцентрировать на ответственной работе и больше уделять внимания многочисленным вызовам, которые стоят перед государством, так и хвалебные отзывы относительно яркого отдыха в отпуске, на который имеет право каждый человек.

  • С этим всем все понятно. Я бы не постила больше то, что дразнит людей. Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах. А курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору и всем нам. В свободное от работы время.
  • Слил всех!
  • Так а о чем с Довбенко договорились в итоге?
  • Андрей жжет!
  • Господин Андрей, профи в юморе у нас Володя Зеленский, а вы... Вы же юрист, не занимайтесь тем, что вам не свойственно, потому что очень неоднозначно это выглядит, и не всем понятный такой непрофессиональный юмор. Провокация, на которую вы идете, была бы удачной, если бы она была уместной и соответствовала вашему статусу;
  • Судя по фото, так себе стриптизеры там были;
  • Все мы любим весело отдохнуть на выходных!
  • Норм повисел;
  • Тролляка!
  • Господин Андрей, вся страна ждет, что вы наконец будет находиться на людях обеспокоены, с мрачным лицом, с тяжелым, грозным взглядом, а вы все шутите... Уже как-то заставили бы себя, или как-то;
  • Жандарм из Сен-Тропе...

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках под дулом пистолета отшутился про поездку в Сен-Тропе (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, президент Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. Глава государства заявил, что Богдан не имел права так поступать: "Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять".

Также мы писали о том, что недавно Владимир Зеленский пошутил над Андреем Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда.

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Новости Украины скандалсвадьбаАндрей Богдан
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