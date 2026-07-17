Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі

Українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден тіньового флоту росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем України "Мадяра".

Кожне уражене судно перетворюється на нерухому баржу без можливості самостійно рухатися. При цьому в СБС наголосили, що уникають пробоїн, аби не забруднити акваторію нафтою.

Метою операції в Силах безпілотних систем назвали паралізацію логістики нафти, палива та вантажів, які росія перевозить в обхід санкцій.

Найбільше ударів припало на Азовське море - там уражено 117 одиниць флоту. У Чорному морі знищено ще 42 судна.

Операція триває з 6 по 17 липня. За цей час українські сили уразили 159 суден тіньового флоту Росії.

За добу українські безпілотні човни "Птахи СБС" уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Серед них:

Раніше безпілотники атакували Керч, після чого в місті спалахнула залізнична інфраструктура. Атака на Крим розпочалась пізно ввечері і тривала аж до ранку.

Тим часом міжнародний тиск на росію також посилюється санкційними заходами. Сенатор Ліндсі Грем підтримав жорсткий пакет санкцій проти РФ, який має ще більше обмежити можливості Кремля обходити обмеження.