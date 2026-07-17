ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі

09:30 17.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про втрати російського флоту?
aimg Олена Чупровська
Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі Ілюстративне фото: Українські дрони знищили ще 12 суден тіньового флоту Росії за добу (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден тіньового флоту росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем України "Мадяра".

Що уразили морські дрони 17 липня

За добу українські безпілотні човни "Птахи СБС" уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Серед них:

  • 9 суховантажів;
  • 1 танкер;
  • 1 танкер-газовоз;
  • 1 буксир.

Підсумки операції "МоЛоЧКа" за 12 днів

Операція триває з 6 по 17 липня. За цей час українські сили уразили 159 суден тіньового флоту Росії.

Операція &quot;МоЛоЧКа&quot;: дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному моріФото: "Мадяр" опублікував карту ураження російських суден (t.me/robert_magyar)

Найбільше ударів припало на Азовське море - там уражено 117 одиниць флоту. У Чорному морі знищено ще 42 судна.

Метою операції в Силах безпілотних систем назвали паралізацію логістики нафти, палива та вантажів, які росія перевозить в обхід санкцій.

Кожне уражене судно перетворюється на нерухому баржу без можливості самостійно рухатися. При цьому в СБС наголосили, що уникають пробоїн, аби не забруднити акваторію нафтою.

Раніше безпілотники атакували Керч, після чого в місті спалахнула залізнична інфраструктура. Атака на Крим розпочалась пізно ввечері і тривала аж до ранку.

Тим часом міжнародний тиск на росію також посилюється санкційними заходами. Сенатор Ліндсі Грем підтримав жорсткий пакет санкцій проти РФ, який має ще більше обмежити можливості Кремля обходити обмеження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
тіньовий флот Атака дронів
Новини
Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 липня
Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 липня
Аналітика
"Невідомо, чому так швидко оточили Маріуполь". Інтерв’ю з легендою боїв за "Азовсталь"
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Невідомо, чому так швидко оточили Маріуполь". Інтерв’ю з легендою боїв за "Азовсталь"