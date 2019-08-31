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Президент отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости

Новости » Общество    31.08.2019 - 20:59
Президент отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Зеленский считает, что Богдан не должен был гулять в Сен-Тропе в День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава ОП Андрей Богдан не должен был гулять в Сен-Тропе в День Независимости. Об этом рассказал Зеленский в интервью "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что Богдан не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять.

"Как я к этому отношусь? Богдан ушел в отпуск. Я даже не знал, куда он уехал. Это было не 24-го. Это очень важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Это не правда. Он поехал за четыре или за пять дней до того. Мы договорились, я подписал отпуск. Он был приглашен на свадьбу к своему знакомому. Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации . Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять. Нарушил ли он закон? Не все меряется законом. Да, не нарушал, но специально в День независимости не ехал в Сан-Тропе ", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сам Богдан прокомментировал информацию о том, что в День Независимости он был на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции.

Как известно, по данным журналистов, 22 августа Богдан прибыл в Сен-Тропе, что на юге Франции, чтобы принять участие в праздновании свадьбы Довбенко. Добавляется, что празднования продолжались три дня, поэтому День независимости руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте. Также на праздновании был замечен киевский застройщик Андрей Вавриш, который ранее презентовал проект переноса Офиса президента в "Украинский дом".

Отмечается, что Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решения вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.

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