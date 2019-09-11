Богдан в наручниках під дулом пістолета віджартувався про поїздку в Сен-Тропе (фото)

Богдан в наручниках пожартував про поїздку в Сен-Тропе (Фото: колаж РБК-Україна)

Богдан показав фото зі своєї поїздки на весілля Довбенка

Андрій Богдан пожартував з приводу своєї скандальної поїздки в Сен-Тропе у Францію на весілля "смотрящего" за Міністерством юстицій України Андрія Довбенка. Глава Офісу президента опублікував на своїй сторінці в Facebook фото, на якому йому нібито приставив зброю до потилиці чоловік у формі французького жандарма.

Також на лівій руці чиновника наручники, які тримає місцевий "правоохоронець".

Знімок зроблений в кафе - на кадрі видно столики та відпочиваючі.

Богдан написав, що у Сен-Тропе також був глава МВС Арсен Аваков і голова СБУ Іван Баканов.

"А ще у Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", - йдеться у публікації.

Богдан в наручниках пожартував про поїздку на День Незалежності в Сен-Тропе на весілля (Фото з Facebook-сторінки Андрія Богдана)

Користувачі мережі сприйняли жарт Богдана неоднозначно. У коментарях звучать як заклики сконцентрувати на відповідальній роботі та більше приділяти уваги численним викликам, які стоять перед державою, так і хвалебні відгуки щодо яскравого відпочинку у відпустці, на яку має право кожна людина.

Із цим всім все зрозуміло. Я б не постила більше те, що дратує людей. Ми чекаємо пости про роботу та результати. Якщо там пашете на благо країни, то розповідайте нам про все. Навіть про дрібні, але кроки вперед та успіхи. А курортів яскравих і загулів класних дружніх бажаю автору і всім нам. У вільний від роботи час.

Злив всіх!

Так а про що з Довбенком домовилися в підсумку?

Андрій жене!

Пане Андрію, профі в гуморі у нас Володя Зеленський, а ви... Ви ж юрист, не займайтеся тим, що вам не властиво, тому що дуже неоднозначно це виглядає, і не всім зрозумілий такий непрофесійний гумор. Провокація, на яку ви йдете, була б вдалою, якби вона була доречною і відповідала вашому статусу;

Судячи з фото, так собі стриптизери там були;

Всі ми любимо весело відпочити на вихідних!

Норм повисіли;

Троляка!

Пане Андрію, вся країна чекає, що ви нарешті буде перебувати на людях стурбовані, з похмурим обличчям, з важким, суворим поглядом, а ви все жартуєте... Вже якось змусили б себе, чи щось;

Жандарм із Сен-Тропе...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності. Глава держави заявив, що Богдан не мав права так чинити: "Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації. Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти".

Також ми писали про те, що нещодавно Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду.