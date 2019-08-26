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Богдан ответил на скандал с поездкой в Сен-Тропе в День Независимости

Новости » Общество    26.08.2019 - 12:48
Богдан ответил на скандал с поездкой в Сен-Тропе в День Независимости
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

В День Независимости Богдан был на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о том, что в День Независимости он был на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции. Об этом он написал в Facebook.

"В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать", - написал он.

Богдан ответил на скандал с поездкой в Сен-Тропе в День Независимости

Напомним, по данным журналистов, 22 августа Богдан прибыл в Сен-Тропе, что на юге Франции, чтобы принять участие в праздновании свадьбы Довбенко. Добавляется, что празднования продолжались три дня, поэтому День независимости руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте.

Также на праздновании был замечен киевский застройщик Андрей Вавриш, который ранее презентовал проект переноса Офиса президента в "Украинский дом".

Отмечается, что Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решения вопросов", связаных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.

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