ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Махал руками и пародировал Порошенко: Богдан снова отличился в Раде (видео)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 13:47
Махал руками и пародировал Порошенко: Богдан снова отличился в Раде (видео)
Богдан пародировал Порошенко в Раде (коллаж: РБК-Украина)

Андрей Богдан исполнял "пантомиму" для народных депутатов, сидящих в зале

Во время выступления экс-президента Петра Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности в Верховной Раде глава Офиса президента Андрей Богдан отличился странным поведением.

Когда Порошенко зачитывал речь с трибуны, Богдан пародировал пятого президента. Он поднимал руки, смеялся и кривлялся. А сидящий рядом с ним Зеленский едва сдерживал эмоции - вздыхал, прятал лицо и хватался за голову.

В сети Facebook опубликовали соответствующее видео.

Богдан пародировал Порошенко в Раде (видео: facebook.com)

Стоит отметить, что все происходило еще во время первого голосования за законопроект.

Также в сети опубликовали видео, на котором можно более подробно рассмотреть реакцию Зеленского на речь Порошенко. Президент вздыхал, прикрывал лицо и хватался за голову.

Реакция Владимира Зеленского на речь Порошенко (YouTube/НАШ)

Пользователи сети провели аналогию поведения Андрея Богдана с программой "Рассмеши комика" и поведением школьника в школе, который кривляет учителя, пока тот не видит.

Махал руками и пародировал Порошенко: Богдан снова отличился в Раде (видео)Махал руками и пародировал Порошенко: Богдан снова отличился в Раде (видео)

Скрин комментариев

Ранее мы писали, что народный депутат 47-летняя Елена Криворучкина засветила в Верховной Раде интимную переписку.

Также сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" публично оконфузился - забыл фамилию новоизбранного премьер-министра.

Конституционный переполох: как Рада под присмотром Зеленского меняла Основной закон Исторический день! Украинцы ликуют из-за снятия депутатской неприкосновенности
Новости Украины Верховная РадаАндрей Богдан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь