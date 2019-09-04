Махал руками и пародировал Порошенко: Богдан снова отличился в Раде (видео)

Богдан пародировал Порошенко в Раде (коллаж: РБК-Украина)

Андрей Богдан исполнял "пантомиму" для народных депутатов, сидящих в зале

Во время выступления экс-президента Петра Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности в Верховной Раде глава Офиса президента Андрей Богдан отличился странным поведением.

Когда Порошенко зачитывал речь с трибуны, Богдан пародировал пятого президента. Он поднимал руки, смеялся и кривлялся. А сидящий рядом с ним Зеленский едва сдерживал эмоции - вздыхал, прятал лицо и хватался за голову.

В сети Facebook опубликовали соответствующее видео.

Богдан пародировал Порошенко в Раде (видео: facebook.com)

Стоит отметить, что все происходило еще во время первого голосования за законопроект.

Также в сети опубликовали видео, на котором можно более подробно рассмотреть реакцию Зеленского на речь Порошенко. Президент вздыхал, прикрывал лицо и хватался за голову.

Реакция Владимира Зеленского на речь Порошенко (YouTube/НАШ)

Пользователи сети провели аналогию поведения Андрея Богдана с программой "Рассмеши комика" и поведением школьника в школе, который кривляет учителя, пока тот не видит.

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