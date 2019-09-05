У нас нет денег: Зеленский подколол Богдана (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский забавно пошутил над Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда в Киеве

Владимир Зеленский пошутил над Андреем Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который начал свою работу 5 сентября.

Так, во время своей речи президент Украины отметил скорость ремонта здания ВАКС, что на проспекте Победы. Судя по всему, Зеленский даже сам не рассчитывал, что ремонт получиться сделать за такие короткие сроки.

"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт", - обратился Зеленский к присутствующим судьям, журналистам и чиновникам.

Скриншот

Потом гарант направил свой взор в сторону главы Офиса президента.

"Ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", - сказал Зеленский.

Таким образом Зеленский припомнил Богдану его недавнее интервью, в котором тот заявил, что Офис президента не будет перемещаться в Украинский дом, а останется на Банковой.

"У нас нет денег", - ответил Зеленскому присутствующий в зале Богдан.

Президенту ничего не оставалось, как просто улыбнуться.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду України. «Перед вами великий виклик – це повернення громадянам відчуття того, що в Україні дійсно є справедливість» – Володимир Зеленський взяв участь в зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Зеленский подколол Богдана на открытии ВАКС

Напомним, что в августе Андрей Богдан и его заместители получили первую зарплату, которая больше, чем у Владимира Зеленского.

Ранее президент отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости.