24 года вместе: история любви Зеленских в ярких фото

Владимир и Елена Зеленские вместе уже 24 года, хотя познакомились еще в стенах криворожской гимназии, учась в параллельных классах. Правда, особо тогда они не общались, хотя нынешний президент Украины говорит, что влюбился в свою избранницу с первого взгляда. После начала политической карьеры бывшего артиста внимание к чете усилилось многократно, и сейчас то и дело в сети "всплывают" редкие архивные фото супругов, которые иллюстрируют историю любви первой пары страны.

После 16-й годовщины свадьбы (событие состоялось 6 сентября 2003-го) Елена рассказала в одном из интервью, что знала Зеленского в гимназии просто потому, что он был известен всем. Так, Зеленый, а затем Вован (такие прозвища ученики дали будущему президенту) был "звездой" школы и постоянно находился в центре внимания.

Владимир Зеленский в школе (фото: kvartal95.com)

Сам же Зеленский вспоминает, что в учебном заведении был одним из первых модников. Вместе с друзями одноклассниками, которые позже составили костяк "Квартал 95", он плотно "сидел" на музыке The Beatles и "Браво", носил наутюженные штаны с подтяжками, пиджак в клеточку и особое внимание уделял прическе - на что уходило невероятное количество геля для укладки. Если было нужно, школьник не избегал драк, но на рожон никогда не лез. Иногда прогуливал уроки, но по "уважительной" причине - или для занятий спортом, или для репетиций номеров в детском доме творчества.

Владимир Зеленский в молодости (фото: соцсети)

Лена Кияшко (девичья фамилия Зеленской) была чуть младше, училась в другом классе и не была такой "публичной". Встречаться начали уже после окончания гимназии, когда она была студенткой Криворожского национального университела на строительном факультете, а он учился в экономическом институте.

Владимир и Елена Зеленские встречались до свадьбы 8 лет (Фото из старого Instagram Елены Зеленской)

Как рассказал недавно друг детства, актер и художественный руководитель "Студии Квартал 95" Александр Пикалов (кстати, и свидетель на свадьбе Зеленских), будущие супруги познакомились с его подачи. Однажды он взял у Елены видеокассету с фильмом "Основной инстинкт", но вернуть ее попросил Владимира.

В то время Кияшко встречалась с другим молодым человеком, и вначале ухаживания Зеленского восприняла немного прохладно, не спешила выказывать взаимный интерес. Владимира же это только подстегивало, и через некоторое время любовь наполнила оба сердца.

Владимир и Елена Зеленские встречались до свадьбы 8 лет (Фото из старого Instagram Елены Зеленской)

Зеленская пишет тексты для "квартальщиков" еще со времен КВН. Она также иногда выходила на сцену, но как правило - только при необходимости. Вместе ездили на гастроли с выступлениями, со свадьбой определились лишь спустя 8 лет встреч - когда в графике оказался свободный месяц.

Свадебные фото Владимира и Елены Зеленских (из открытых источников)

По словам Владимира, ни он, ни Елена не сомневались в том, что рано или поздно пойдут под венец, но для Зеленского брак воспринимался как сразу же рождение ребенка, а заводить детей комик тогда не торопился. К слову, вместе жить пара стала только после штампа в паспортах.

Владимир и Елена Зеленские (фото: УНИАН)

Действительно, вскоре после веселой свадьбы, которую отгуляли "квартальщики", у молодоженов в 2005 году родилась дочка. Первенца назвали Александра, и ребенка в том же году решили крестить. Во время таинства произошел курьезный случай - крестным отцом был выбран муж Елены Кравец Сергей, а сама актриса неожиданно для себя стала крестной Елены Зеленской.

Зеленские с дочкой Александрой (Фото из открытых источников)

В 2013-м семья Зеленских стала больше - родился сын Кирилл, который уже в этом году впервые пошел в школу. Дети президента учатся в одном учебном заведении: сын-первоклассник и дочь-девятиклассница "грызут гранит науки" в элитной Новопечерской школе.

Семья Зеленских (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

С самого начала семейной жизни у Зеленских установились традиции вместе путешествовать и устраивать совместные домашние посиделки и ужины....

Владимир и Елена Зеленские (Фото из старого Instagram Елены Зеленской)

...Однако сейчас дела государственной важности не позволяют гаранту Конституции и первой леди регулярно их проводить. Впрочем, президент может ради встречи с детьми иногда "сбежать" с пресс-конференции, а Елена с готовностью и радостью сопровождает мужа в рабочих поездках, включая и заграничные.

Владимир и Елена Зеленские на официальных мероприятиях и зарубежных поездках