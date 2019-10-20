24 роки разом: історія кохання Зеленських в яскравих фото

Володимир і Олена Зеленські разом вже 24 роки, хоча познайомилися ще в стінах криворізької гімназії, навчаючись в паралельних класах. Правда, особливо тоді вони не спілкувалися, хоча нинішній президент України каже, що закохався в свою обраницю з першого погляду. Після початку політичної кар'єри колишнього артиста увага до чети багаторазово посилилася, і зараз час від часу в мережі "спливають" рідкісні архівні фото подружжя, які ілюструють історію кохання першої пари країни.

Після 16-ї річниці весілля (подія відбулася 6 вересня 2003-го) Олена розповіла в одному з інтерв'ю, що знала Зеленського в гімназії просто тому, що він був відомий усім. Так, Зелений, а потім Вован (такі прізвиська учні дали майбутньому президенту) був "зіркою" школи і постійно перебував у центрі уваги.

Володимир Зеленський у школі (фото: kvartal95.com)

Сам же Зеленський згадує, що в навчальному закладі був одним з перших модників. Разом з друзями однокласниками, які пізніше склали кістяк "Квартал 95", він щільно "сидів" на музиці The Beatles і "Браво", носив наутюжені штани з підтяжками, піджак у клітинку і особливу увагу приділяв зачісці - на що йшла неймовірна кількість гелю для укладання. Якщо було потрібно, школяр не уникав бійок, але на рожен ніколи не ліз. Іноді прогулював уроки, але з "поважної" причини - або для занять спортом, або для репетицій номерів в дитячому будинку творчості.

Володимир Зеленський в молодості (фото: соцмережі)

Олена Кияшко (дівоче прізвище Зеленської) була трохи молодша, навчалася в іншому класі та не була такою "публічною". Зустрічатися почали вже після закінчення гімназії, коли вона була студенткою Криворізького національного университела на будівельному факультеті, а він навчався в економічному інституті.

Володимир і Олена Зеленські зустрічалися до весілля 8 років (Фото зі старого Instagram Олени Зеленської)

Як розповів нещодавно друг дитинства, актор і художній керівник "Студії Квартал 95" Олександр Пікалов (до речі, і свідок на весіллі Зеленських), майбутнє подружжя познайомилося з його подачі. Одного разу він взяв у Олени відеокасету з фільмом "Основний інстинкт", але повернути її попросив Володимира.

В той час Кияшко зустрічалася з іншим хлопцем, і спочатку залицяння Зеленського сприйняла трохи прохолодно, не поспішала виявляти взаємний інтерес. Володимира водночас це тільки підстьобувало, і через деякий час кохання наповнило обидва серця.

Володимир і Олена Зеленські зустрічалися до весілля 8 років (Фото зі старого Instagram Олени Зеленської)

Зеленська пише тексти для "квартальщиків" ще з часів КВК. Вона також іноді виходила на сцену, але як правило - тільки за необхідністю. Разом їздили на гастролі з виступами, з весіллям визначилися лише через 8 років зустрічей - коли в графіку виявився вільний місяць.

Весільні фото Володимира та Олени Зеленських (з відкритих джерел)

За словами Володимира, ані він, ані Олена не сумнівалися в тому, що рано чи пізно підуть під вінець, але для Зеленського шлюб сприймався як відразу ж народження дитини, а заводити дітей комік тоді не квапився. До речі, разом жити пара стала тільки після штампу в паспорті.

Володимир і Олена Зеленські (фото: УНІАН)

Дійсно, незабаром після веселого весілля, яке відгуляли "квартальники", у молодят в 2005 році народилася донька. Первістка назвали Олександра, і дитину в тому ж році вирішили хрестити. Під час таїнства стався курйозний випадок - хрещеним батьком був обраний чоловік Олени Кравець Сергій, а сама актриса несподівано для себе стала хрещеною Олени Зеленської.

Зеленські з донькою Олександрою (Фото з відкритих джерел)

У 2013-му сім'я Зеленських стала більша - народився син Кирило, який уже в цьому році вперше пішов до школи. Діти президента навчаються в одному навчальному закладі: син-першачок і дочка-дев'ятикласниця "гризуть граніт науки" в елітній Новопечерській школі.

Сім'я Зеленських (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

З самого початку сімейного життя у Зеленських встановилися традиції разом подорожувати і влаштовувати спільні домашні посиденьки та вечері....

Володимир і Олена Зеленські (Фото зі старого Instagram Олени Зеленської)

...Однак зараз справи державної важливості не дозволяють гаранту Конституції та першій леді регулярно їх проводити. Втім, президент може заради зустрічі з дітьми іноді "втекти" з прес-конференції, а Олена з готовністю і радістю супроводжує чоловіка в робочих поїздках, включаючи і закордонні.

Володимир і Олена Зеленські на офіційних заходах і зарубіжних поїздках