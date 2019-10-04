В купальнике на пляже: в сети появились неизвестные ранее фото Елены Зеленской

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская не очень любит привлекать к себе внимание

Елена Зеленская, став первой леди Украины, завела страницу в Instagram, на которой публикует снимки с совместных официальных поездок с супругом Владимиром Зеленским, рассказывает о благотворительных проектах и изредка выставляет семейные портреты.

Но Елена Зеленская, будучи супругой известного шоумена, и раньше вела довольно активную жизнь в социальных сетях. Как известно, 41-летняя супруга Владимира Зеленского не очень любит публичность, поэтому раньше ее снимки не привлекали такого внимания.

Фото из старого Instagram Елены Зеленской

Недавно в сети появились фото семьи Зеленских, которые были в старом Instagram тогда еще жены главного украинского юмориста.

Первая леди продолжает участвовать в жизни "Квартала 95", но как и раньше предпочитает оставаться за сценой, выступая в качестве автора сценария.

Фото из старого Instagram Елены Зеленской

Для справки: Елена и Владимир Зеленский - ровесники, они познакомились еще в школе, когда учились в паралельных классах. А свадьбу пара сыграла в 2003 году, в 2004-м у них родилась дочь Александра, а в 2013-м сын Кирилл.

Фото из старого Instagram Елены Зеленской

Теперь же Елену Зеленскую называют самой красивой украинской первой леди. Ее стиль и умение себя подать сравнивают даже с Меланией Трамп, которая до 2019 года была вне конкуренции среди первых леди мира. При этом Мелания очень часто проигрывает супруге президента Украины.