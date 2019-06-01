Зеленский до и после выборов: как менялся президент (фото)

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский в молодости сформировал свой "фирменный" образ

Владимир Зеленский до победы на выборах президента Украины 2019 уже был одним из самых популярных людей в стране, большинство отождествляло будущего гаранта Конституции с юмором и шоу-бизнесом. Предлагаем вам фото и видео подборку, которая покажет некоторые эпизоды из жизни нынешнего 41-летнего главы государства, самого молодого президента в истории Украины.

Талантливый артист, лидер "Студии Квартал-95", киноактер, продюсер и сценарист, юрист по образованию еще в подростковые годы успел "похулиганить немножко" в родном Кривом Роге, объездить сотни городов в КВН-овском периоде своей жизни, а с 2000-х годов "переселился в телевизор" как участник всевозможных шоу и программ (танцы, кулинарные проекты, ток-шоу и море юмора).

В детстве Владимир прожил четыре года в Монголии в Эрдэнэте, где работал его отец.

Маленький Володя вместе с мамой Риммой Зеленской, которая работала инженером (фото из открытых источников)

В 8-летнем возрасте пошел в школу (так там принято).

Детское черно-белое фото будущего президента (из открытых источников)

По возвращению в Украину 16-летний Зеленский сдал TOEFL в Днепре и получил грант на образование в Израиле, но папа - Александр Зеленский, доктор технических наук - добро сыну на поездку не дал, и Владимир поступил на юрфак в Криворожский экономический институт Киевского экономического университета им. Гетмана. В студенческие годы Зеленский создал театр миниатюр "Беспризорник", и в его жизнь надолго ворвался КВН.

Владимир Зеленский еще а молодости полюбил черный свитер и светлые джинсы - это стало его "фирменным" образом (фото: соцсети)

После успеха в 1997-м, когда команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" стала чемпионом Высшей лиги КВН, Зеленский с своими друзьями создали команду "95-й квартал", которая стала одной из самых ярких в истории клуба.

Владимир Зеленский в молодости (фото: соцсети)

Владимир не только "капитанил" в ней, но и был автором большинства номеров.

Видео: YouTube / Официальный канал КВН

В 2003 году "квартальщики" ушли в вольное плавание, добивший поразительного успеха и стали известны практически всем украинцам и жителям других стран.

Кстати, в 2003-м в жизни Зеленского произошло еще одно яркое событие - свадьба, и в 2005 году у Владимира и Елены родилась дочь Александра, а в 2013 году - сын Кирилл.

Фото: Владимир Зеленский с женой и дочкой (из открытых источников)

Зеленский вел кулинарное шоу "Мистер Кук", вкладывая все доходы в детище - телешоу "Вечерний квартал" - которое в 2005 году увидело свет на телеканале "Интер". Это шоу вскоре по рейтингам среди украинской аудитории побило и КВН, и Comedy Club.

В 2009-2011 годах участвовал в шоу "Танці з зірками", на которых его партнершей была танцовщица, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко. Их пара даже одержала победу.

Видео: YouTube / Igor Posypayko

Через некоторое время "95-й квартал" перерос в "Студию Квартал-95", которая выпустила такие популярные проекты, как "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай". Также Владимир принимает участие в написании сценариев для телепередач "Песня года", "Полундра", мюзиклов "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино, или ночь в музее", ряда фильмов.

Зеленский в сериале "Слуга народа" словно репетировал будущую инаугурацию в 2019-м, и внешность актера сейчас мало отличается от президентской (фото: скриншот)

Отметим, что так как в составе "Студии Квартал-95" Зеленский давал волонтерские концерты в зоне проведения АТО на Донбассе и жертвовал средства на нужды защитников Украины от оккупантов, в РФ против него в 2015-м возбудили уголовное дело.

Зеленский с "квартальщиками" посетил воинов ВСУ на ДОнбассе (фото из соцсетей)

Зеленский следит за своей физической формой, ходит в тренажерный зал и "агитирует" следовать примеру, демонстрируя накаченный торс и мышцы.

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

22 мая 2019 года Зеленский официально стал президентом Украины.

Владимир Зеленский в строгом костюме и с улыбкой заходит в Верховную Раду (president.gov.ua)

В день инаугурации по дороге в Администрацию президента он вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания парламента поцеловал в щеку уже бывших коллег, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

Зеленский на инаугурации (фото: УНИАН)

Но в парламенте уже - все официально и серьезно.

Владимир Зеленский продемонстрировал кулинарные предпочтения (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

1 мая - в Международный день защиты детей, Владимир Зеленский показал в сети теплое семейное фото. Глядя на снимок можно заметить, что особых изменений во внешности у Зеленского, если вспомнить кадры из КВНовского прошлого, не произошло. По крайней мере улыбка осталась прежней.

Зеленский впервые показал фото своего сына (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.