Зеленский в школе: почему президент ходил с мокрыми волосами и прогуливал уроки

Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Каким учеником был Владимир Зеленский, где прогуливал уроки и почему дрался - читайте в материале Styler

Владимир Зеленский в школе был активным учеником и радовал учителей. Учась в 95-й гимназии, он активно занимался спортом, музыкой (играл на фортепиано) и, конечно же, играл в театре. Поэтому не странно, что будущий президент Украины всегда был в центре событий.

Сам Зеленский признается, что несмотря на то, что он из интеллигентной семьи, в школьные годы он был хулиганом и даже драчуном.

"В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не посредством переговоров и силой убеждения", - объясняет Зеленский.

Владимир Зеленский в школе (фото: kvartal95.com)

У Зеленского, как и у многих, было прозвище в школе. Сначала его называли Зеленый. А со временем появилось еще одно - будущего президента начали называть просто Вован.

В школьные годы Зеленский никогда не подделывал подписи и не стирал отметки в дневнике, так как просто не умел делать это аккуратно. Но уроки прогуливал. Правда, делал это Владимир с пользой. Вместе с одноклассниками он ходил в детский дом творчества, где репетировал номера, с которыми выступали на заводах и производстве. Также Зеленский мог пропустить учебу и для занятий спортом - для себя, или репетиторством - за деньги.

Владимир Зеленский (в центре) (фото: kvartal95.com)

В школе Зеленский был модником. По словам президента, он, Александр Пикалов и Денис Манжосов были настоящими рок-н-рольщиками и фанатели от The Beatles и группы "Браво".

"Нас было видно издалека: белые рубашки, галстук в горошек, "наутюженные" штаны, чуть расклешенные, подтяжки, пиджак в клеточку, и обязательный атрибут - прическа! Длинные волосы под "каре", зачесанные назад с невероятным количеством геля для укладки", - признается президент.

Кстати, из-за того, что у Владимира волосы вились, ему приходилось их выравнивать с помощью воды. Поэтому частенько Зеленскому приходилось ходить с мокрыми волосами.

Владимир Зеленский в школе (фото: kvartal95.com)

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