Елена Зеленская вспомнила о своей свадьбе

Елена Зеленская и Владимир (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди Украины получила предложение руки и сердца прямо в кинотеатре

Супруга президента Елена Зеленская откровенно рассказала, каким было предложение руки и сердца. Об этом она вспомнила в интервью "Сегодня", рассказывая историю знакомства с шестым президентом Украины.

Елена Кияшко и Владимир Зеленский познакомились, когда учились в криворожской гимназии №95. Но отношения завязались после окончания школы, когда им было по 17 лет. О том, как именно это произошло, существует несколько версий: по одной из них, Зеленский увидел на улице Елену с видеокассетой фильма "Основной инстинкт" в руках, попросил дать посмотреть и оставил девушке номер телефона. Один из руководителей студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью "Украинской правде" рассказал, что кассету брал он, а вернуть попросил Владимира.

Сама Елена Зеленская призналась, что знала своего будущего супруга до ситуации с видеокассетами.

Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)

"Честно говоря, я не помню момент, когда мы впервые с Владимиром пересеклись взглядами. А все потому, что в школе Зеленского знали и видели все. Его компания всегда была яркая. Если где-то громко — значит, там точно будет Зеленский. Я знала, что Зеленский учится в "Б" классе, и на этом все", — рассказывает Елена.

Также Елена Зеленская рассказала, почему не стала актрисой. Во время учебы на строительном факультете Криворожского технического университета она начала писать сценарии для команды КВН "Квартал 95", в составе которой выступал Владимир, сама же на сцену выходила только тогда, когда была нехватка девушек.

"По своей натуре я, наверное, не актриса: мне ближе кабинет, чем сцена. Смотреть, как то, что я придумала, уже воплощается в жизнь, намного приятнее", — говорит Елена.

Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)

Зеленские вместе уже больше 20 лет, но поженились спустя 8 лет (6 сентября 2003 года) после начала отношений. Просмотр романтического фильма так растрогал Зеленского, что сделать предложение руки и сердца решил сделать прямо в кинотеатре.

"Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся. А я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось", — рассказывал в одном из интервью нынешний президент.

Напомним, что недавно всплыли уникальные фото Зеленского.