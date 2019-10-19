Зеленский с женой ездили в гости к Заворотнюк: всплыли подробности

Зеленский давно знаком с Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский с женой Еленой были в гостях у Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком головного мозга

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский - давние друзья. Актриса, которая сейчас борется с раком головного мозга, принимала участие в шоу "Квартала 95", снималась с нынешним президентом Украины в фильмах. Более того, Владимир Александрович вместе с женой Еленой гостили у "прекрасной няни". Было это, правда, еще задолго до того, как Зеленский променял шоу-бизнес на политику.

Мы нашли архивные фото, на которых видно, как Зеленский и Заворотнюк веселятся, проводя время вместе. Это кадры со сьемок шоу "Вечерний Киев" в 2013 году.

Заворотнюк и Зеленский на шоу "Вечерний Киев" (фото: detector.media)

На проект Заворотнюк пожаловала с дочерью Анной, которой на тот момент было 17 лет. И сразу же звезда получила массу комплиментов от Зеленского.

"Ты, что, ее в шесть родила?" - обратился к актрисе Зеленский.

Заворотнюк заценила шутку.

В целом Анастасии тогда очень понравилась компания Зеленского и Жидкова. А под конец шоу Заворотнюк призналась, что дружит с женой Владимира и однажды даже принимала семейство Зеленских у себя в гостях.

Заворотнюк и Зеленский на шоу "Вечерний Киев" (фото: detector.media)

А спустя несколько лет, когда Зеленский стал президентом Украины, Заворотнюк очень тепло поздравила его с вступлением на новую должность.

"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Успехов! Поздравляю!" - написала Заворотнюк в соцсети.

Пост в Instagram Анастасия сопроводила фото со съемочной площадки фильма "Служебный роман. Наше время", в котором они снимались.

Заворотнюк и Зеленский в фильме "Служебный роман. Наше время" (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)