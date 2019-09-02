6-летний сын Зеленского пошел в первый класс: где и как будет учиться Кирилл

Владимир Зеленский с сыном Кириллом (коллаж РБК-Украина)

Сын президента Украины Владимира Зеленского пошел в школу, где не будет советских ограничений и бессмысленных заучиваний

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили своего 6-летнего Кирилла в первый класс. 2 сентября младший ребенок президента Украины официально стал школьником. Об этом Зеленская написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам первой леди, сегодня для президентской семьи особенный день

"Букварик, тетради, карандаши. Вроде ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет баловаться, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений", - написала Елена.

Зеленская добавила, что наши дети - поколение будущего.

"Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и будут учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - резюмировала Елена Зеленская.

Кирилл Зеленский пошел в первый класс сегодня (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В какую школу пошел Кирилл Зеленский

В какой именно школе с сегодняшнего дня будет учиться Кирилл Зеленский - пока неизвестно. Но не исключено, что сын президента пошел в то же учебное заведение, где учится его старшая сестра Александра - она сегодня пошла в 9 класс.

Напомним, что дочь главы государства ходит в элитную Новопечерскую школу, которая открылась в 2014 году на территории ЖК "Новопечерские Липки" по улице Драгомирова. Стоимость за учебу в этой школе колеблется от 10850 до 12850 долларов в год. В эту цену входят планшет, все необходимые учебники и дидактические материалы, школьная форма от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, ежегодный медицинский осмотр.

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Кроме того, при желании родители могут заказать для ребенка дополнительное питание: завтраки - 1900 грн в месяц и полдники – 1700 грн в месяц. Дети в школе находятся полный день, с 9 утра до 6 вечера.

Уже с первого класса дети в этой школе начинают изучать английский в мини-группах с носителями и могут выбирать дополнительные иностранные языки.

Так выглядит школа, где учится Саша Зеленская (фото: facebook.com/novoshkola)

Правда, не исключено, что родители отдали своего младшенького в другую школу.

Реакция сети на Первый звонок Кирилла Зеленского

Пользователи активно комментируют эту потрясающую и радостную для Зеленских новость.

Поздравляю вашу семью, это действительно волнительное событие. Пусть сбудутся все надежды и мечты, в добрый путь!

Бажаємо вдалого навчального року Саші та Кирилу. Впевнені, що все у них у буде добре.

Вітаю, пані Олено, вас зі святом в вашій родині. Приємно спостерігати, що ви живете в ритмі своєї країни. І ваші дітки вчаться тут. Щиро бажаю вам гарного святкового настрою сьогодні. І здійснення ваших з чоловіком державних проектів!

Удачи малышу на новой ступеньке жизни

Найщиріші вітання вашому першокласнику і всім дітям України

Поздравляю Вас! Желаю хороших оценок, улыбок и море позитива!

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Напомним, что Владимир Зеленский впервые вышел в свет с сыном Кириллом во время посещения "Лиги смеха" в Одессе.