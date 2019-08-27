100 дней президентства Зеленского: какую "оценку" дали украинцы

Владимир Зеленский стал главой государства 100 дней назад. В сети обсудили действия президента
Владимир Зеленский 100 дней назад вступил в должность президента Украины. Глава государства продолжил внешнеполитический курс страны, распустил Верховную Раду и после проведения досрочных выборов получил в парламенте 9-м созыва единоличное большинство своей политсилы "Слуга народа", провел кадровые перестановки и инициировал ряд новшеств, совершил 5 международных официальных визитов... и запомнился многим гражданам публичными "разносами" чиновников, пляжными фото и кулинарными предпочтениями.
Аналитики, политологи, эксперты и простые пользователи сети оценили результаты "стодневки". Мнения звучат разные, и реакция на преодоление Зеленским символического рубежа у многих напрямую зависит от политических взглядов.
Президент Владимир Зеленский в День флага Украины в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Известный журналист Виталий Портников на своей Facebook-странице отметил, что у Зеленского "очень простая и ясная задача" - избранный голосами охлократического большинства он должен стать президентом государственником.
"От того, в какой мере удастся это Зеленскому за последующие 100 дней и понимает ли он вообще важность и неизбежность такой задачи, будет зависеть вектор грядущего развития страны и масштаб кризиса, который нам еще предстоит пережить", - написал он.
Фото: скрин facebook.com/portnikov
Как следует из опроса КМИС, планка, выставленная гражданами Зеленскому на первые 100 дней президентства, изначально была высока: люди ожидали, прежде всего, снижения коммунальных тарифов, внесения законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, а также начала прямых мирных переговоров с оккупированными территориями на Донбассе и Москвой.
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Политтехнолог Тарас Загородний, политолог Кирилл Сазонов, эконом-географ, академик Петр Масляк, директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, политтехнолог Александр Кочетков, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов, директор центра "Украинский студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк и политтехнолог Сергей Гайдай в комментариях для журналистки издания "Вголос" Яны Федюры разъяснили чаяния людей и рассказали, что по их мнению показали 100 дней президентства Зеленского.
Фото: скрин facebook.com / Denys Matiuk
Мнения обычных украинцев в сети полярные - звучит как жесткая критика Зеленского на посту президента Украины, так и хвалебные и оптимистические отзывы относительно обновления власти.
Президент Владимир Зеленский в Одессе покупался в море (Фото: скрин)
Скрин комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Скрин комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Скрин комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.
Также мы писали о том, что в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.
Добавим, что ранее Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".