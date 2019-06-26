Больше не делайте таких ошибок: Зеленского "потроллили" из-за истории Украины

Зеленский попал в скандал из-за истории Украины (коллаж: РБК-Украина)

Учебник по истории был официально передан в приемную президента Владимира Зеленского

Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом". Видеообращение к президенту в Facebook записал активист и общественный деятель Андрей Юсов.

Активист обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой более не перекручивать исторические факты, называя 22 июня 1941 года началом Второй мировой войны. Также Юсов указал на некорректность формулировки "война ворвалась в наш дом", поскольку Советский Союз не был домом, а был "тюрьмой народов".

Напомним, что 22 июня 2019 года на Facebook-странице Администрации президента Украины появилось сообщение с выражением скорби о бомбардировке Киева в 1941 году. Пользователи сети тут же стали указывать на ошибочность подобного обращения.

Зеленскому подарили учебник по истории Украины (скрин: facebook.com/president.gov.ua)

Андрей Юсов также напомнил, что во всем мире датой начала войны считают 1 сентября 1939 года. А для Украины она началась еще раньше, когда в марте 1939 года Венгрия напала на украинское Закарпатье.

Общественный деятель презентовал пресс-службе президента Украины учебник "Історія: Україна і світ" для 10 класса, где этот период максимально детально описан с "примерами, датами и иллюстрациями".

"Очень хотелось бы, чтобы в будущем таких разночтений не было. Поскольку каждое слово президента очень важно. Оно должно объединять украинцев и защищать Украину от внешней агрессии", - добавил Юсов.

Зеленскому подарили учебник по истории Украины (видео: facebook.com/andriy.yusov)

Напомним, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру.

К слову, 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая требовала отставку президента вместе со своим товарищем в центре города Ровно, суд признал виновной.

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