Зеленский выбрал премьер-министра: что о нем известно

Зеленский выбрал кандидатуру на премьер-министра Украины (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский хочет видеть Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины

Алексей Гончарук, первый заместитель руководитель Офиса президента, стал первым претендентом на кресло премьер-министра, которого президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники.

Как сообщили в издании, в среду Владимир Зеленский и руководство Офиса проведут консультации и собеседования и по другим кандидатурами членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", – объяснил инсайдер.

Алексей Гончарук (фото: president.gov.ua)

Кто такой Алексей Гончарук

Алексей Гончарук – юрист, ранее работал управляющим партнером в юридической компании. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей", однако она набрала всего 0,1%. Также Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого связывали с олигархом Александром Онищенко.

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (chamber.ua)

После этого – был советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. Весной этого года Гончарук познакомился с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую, где он занял пост заместителя руководителя Офиса президента.

Алексей Гончарук был одним из инициаторов перевода автобиографии Нельсона Манделы украинском языке. Более того, в 2014 году вероятный премьер-министр Украины вместе с Геннадием Друзенко и Василием Старком лично презентовали "Долгий путь к свободе" в разных городах страны.

Алексей Гончарук на презентации книги "Долгий путь к свободе" (фото: facebook.com/aleksey.goncharuk)

Кроме того, Гончарук любит футбол.

"Ощущения от игры в большой футбол с чем-то сравнить трудно", - писал он в своем Facebook.

Алексей Гончарук (фото: facebook.com/aleksey.goncharuk)

Когда Зеленский утвердил Гончарука?

Как сообщает в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина, решение о премьерстве Гончарука окончательно было принято на еще на выходных. Кроме того, будущий премьер-министр даже уже получил карт-бланш для проведения переговоров с членами своей будущей команды.

По словам Кошкиной, основной претендент на пост министра экономики – Тимофей Милованов, руководитель Киевской школы экономики и один из организаторов обучения для будущих депутатов в Трускавце. А генеральным прокурором станет Руслан Рябошапка. Также идет обсуждение кандидатуры Арсена Авакова, но пока нет ясности, какой именно пост он займет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой.

А также рассказывали о том, что Богдан ответил на скандал с поездкой в Сен-Тропе в День Независимости.