У Зеленского оконфузились из-за визита в Канаду: сеть подхватила "троллинг" (фото)

У Зеленского перепутали столицу Канады (Фото: коллаж РБК-Украина)

Пресс-службе Зеленского устроили настоящий ликбез

Пресс-служба президента Владимира Зеленского перепутала столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто. На сайте главы Украинского государства публикация анонса с ошибкой датирована еще 1 июля. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Также был опубликован скрин с некорректной информацией на официальном интернет-представительстве президента.

"Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады - Оттава. не Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто - это "столица Канады"... На самом деле, это яркий маркер, новые лица - не всегда компетентные и профессиональные..., даже если работали в западных медиа и имеют диплом", - написала Геращенко.

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Также она добавила, что фото сделал внимательный Александр Черевко.

Отметим, что пресс-служба позже отредактировала информацию о визите Зеленского в Канаду. В исправленном анонсе значится, что президент "примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, который пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто".

Скрин: president.gov.ua

Кроме того, Геращенко "на всякий случай" устроила ликбез для пресс-службы главы государства и напомнила названия столиц нескольких стран. При этом в случае с Нидерландами и сама допустила ошибку, но оперативно исправила и признала свой "промах".

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул.. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.

P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - говорится в публикации.

Скрин комментариев: facebook.com/iryna.gerashchenko

Отметим, что пользователи сети живо подключились к теме и принялись обсуждать казус, иронизируя над инцидентом.

Так в Оттаве тоже плохая аура! Как называется болезнь о желании переноса столиц по всему миру?

Сняли и исправили через полдня;

Рукалицо...

Скрин комментариев: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщалось ранее, недавно президент Владимир Зеленский оконфузился с поздравлением к Дню Конституции. В новом видеообращении к украинцам президент допустил грубую ошибку, которая перечит законодательству Украины.

Также мы писали о том, что Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".

Напомним, 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая требовала отставку президента вместе со своим товарищем в центре города Ровно, суд признал виновной.