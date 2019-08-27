100 днів президентства Зеленського: яку "оцінку" дали українці

Володимир Зеленський став главою держави 100 днів тому. У мережі обговорили дії президента
Володимир Зеленський 100 днів тому вступив на посаду президента України. Глава держави продовжив зовнішньополітичний курс країни, розпустив Верховну Раду і після проведення дострокових виборів отримав у парламенті 9-го скликання одноосібну більшість своєї політсили "Слуга народу", провів кадрові перестановки та ініціював ряд нововведень, здійснив 5 міжнародних офіційних візитів... і запам'ятався багатьом громадянам публічними "розносами" чиновників, пляжними фото і кулінарними вподобаннями.
Аналітики, політологи, експерти та прості користувачі мережі оцінили результати "стоденки". Думки лунають різні, і реакція на подолання Зеленським символічного кордону у багатьох безпосередньо залежить від політичних поглядів.
Президент Володимир Зеленський у День прапора України у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Відомий журналіст Віталій Портников на своїй Facebook-сторінці зазначив, що у Зеленського "дуже просте і ясне завдання" - обраний голосами охлократичної більшості він повинен стати президентом державником.
"Від того, якою мірою вдасться це Зеленському за наступні 100 днів та чи розуміє він взагалі важливість і неминучість такого завдання, залежатиме вектор майбутнього розвитку країни і масштаб кризи, яку нам ще треба буде пережити", - написав він.
Фото: скрін facebook.com/portnikov
Як випливає з опитування КМІС, планка, встановлена громадянами Зеленському на перші 100 днів президентства, відпочатку була висока: люди очікували, насамперед, зниження комунальних тарифів, внесення законопроекту про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента, а також початку прямих мирних переговорів з окупованими територіями на Донбасі та Москвою.
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Політтехнолог Тарас Загородній, політолог Кирило Сазонов, економ-географ, академік Петро Масляк, директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой, політтехнолог Олександр Кочетков, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов, директор центру "Український студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк та політтехнолог Сергій Гайдай в коментарях для журналістки видання "Вголос" Яни Федюри роз'яснили сподівання людей і розповіли, що на їх думку показали 100 днів президентства Зеленського.
Фото: скрін facebook.com / Denys Matiuk
Думки звичайних українців у мережі полярні - звучить як жорстка критика Зеленського на посаді президента України, так і хвалебні та оптимістичні відгуки щодо оновлення влади.
Президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі (Фото: скрін)
Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)
Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)
Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів та коментарів.
Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столицю Канади Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.
Додамо, що раніше Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".