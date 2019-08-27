100 днів президентства Зеленського: яку "оцінку" дали українці

Володимир Зеленський 100 днів тому вступив на посаду президента України. Глава держави продовжив зовнішньополітичний курс країни, розпустив Верховну Раду і після проведення дострокових виборів отримав у парламенті 9-го скликання одноосібну більшість своєї політсили "Слуга народу", провів кадрові перестановки та ініціював ряд нововведень, здійснив 5 міжнародних офіційних візитів... і запам'ятався багатьом громадянам публічними "розносами" чиновників, пляжними фото і кулінарними вподобаннями.

Аналітики, політологи, експерти та прості користувачі мережі оцінили результати "стоденки". Думки лунають різні, і реакція на подолання Зеленським символічного кордону у багатьох безпосередньо залежить від політичних поглядів.

Президент Володимир Зеленський у День прапора України у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Відомий журналіст Віталій Портников на своїй Facebook-сторінці зазначив, що у Зеленського "дуже просте і ясне завдання" - обраний голосами охлократичної більшості він повинен стати президентом державником.

"Від того, якою мірою вдасться це Зеленському за наступні 100 днів та чи розуміє він взагалі важливість і неминучість такого завдання, залежатиме вектор майбутнього розвитку країни і масштаб кризи, яку нам ще треба буде пережити", - написав він.

Фото: скрін facebook.com/portnikov

Як випливає з опитування КМІС, планка, встановлена громадянами Зеленському на перші 100 днів президентства, відпочатку була висока: люди очікували, насамперед, зниження комунальних тарифів, внесення законопроекту про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента, а також початку прямих мирних переговорів з окупованими територіями на Донбасі та Москвою.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Політтехнолог Тарас Загородній, політолог Кирило Сазонов, економ-географ, академік Петро Масляк, директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой, політтехнолог Олександр Кочетков, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов, директор центру "Український студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк та політтехнолог Сергій Гайдай в коментарях для журналістки видання "Вголос" Яни Федюри роз'яснили сподівання людей і розповіли, що на їх думку показали 100 днів президентства Зеленського.

Фото: скрін facebook.com / Denys Matiuk

Думки звичайних українців у мережі полярні - звучить як жорстка критика Зеленського на посаді президента України, так і хвалебні та оптимістичні відгуки щодо оновлення влади.

Президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі (Фото: скрін)

І ми як і раніше чекаємо на реальні дії на благо народу, а не на слова;

100 днів Зеленського - без свого парламенту, уряду, без своїх керівників силових структур. Коли тільки "ледачий" не намагався його судити і критикувати, гідно вистояв. Легше критикувати, а давайте допоможемо йому побудувати гідну країну для наших дітей і онуків.

Дуже запам'ятався фонтан, шаурма, "Ліга сміху" і те, як гарант відпочивав на пляжі, в той час як Волкер поїхав на Донбас, а Порошенко брав участь у Хресній ході на честь релігійного державного свята Хрещення Русі.

Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Досить шоу. В артистичних даних переконалися. Чекаємо виконання обіцянок.

Що робив. Звикав, знайомився, сідав на новому місці... балакуни;

Ці сто днів показали: дива не буде. Президент невдало грає роль президента. Перша леді грає роль першої леді з таким обличчям, що хочеться сказати "фу", глава Офісу, який веселиться з гоу-гоу-герлз під шампанське та Гімн України. Прес-секретарка, яка якщо і відкриває рот, так тільки щоб ляпнути якусь чергову феєричну дурість... я вже мовчу про Верховну Раду, куди набрали людей просто за оголошенням. Ну і електорат, який споживає весь цей вінегрет між черговими серіями "Сватів". Їжте, а не обляпайтеся.

Це адаптаційний період. Він притаманний на будь-якій роботі. Тому нам в державі просто необхідна інституційна пам'ять. На жаль в культурі передачі влади вона відсутня. І це дуже погано для держуправління. Влада весь час рівняється на Захід, але коли отримує цю реальну владу, забуває про прості, елементарні правила управління. І ці правила вигадали, встановили не окремі держави, це наука управління.

Чим запам'яталося? Фонтан, шаурма, Я вам нічого не винен, я вам нічого не обіцяв, повернення Росії в ПАРЄ, збільшення зарплат депутатів і чиновників АП, поцілунок лисого, червоні труси, підвищення цін, Роттердам+ це виявляється добре для країни.... що ще... білий капелюх на Майдані... може щось пропустив, але позитивного для країни нічого не бачу....

Краще б було, якби він у ці 100 днів нічого не робив, а читав Конституцію;

Я, наприклад, запам'ятав, що Торонто - столиця Канади.

На міжнародній арені "він поважати себе примусив". Всередині країни саботаж та ігнор його заяв, прохань, проектів... Ще трохи залишилося. Більше чекали.

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Красиві слова, чуттєві фото з дружиною, поки все, але чомусь від цього всі в екстазі та сподіватися на радикальні дії.

Хоч один президент набрався сміливості та почав наводити порядок в країні. А то всі двадцять років президенти в рот дивилися олігархам;

Він зробив дуже багато. Зняття санкцій з Росії та повернення у ПАРЄ. Скільки "українців" повернулося назад з-за кордону: і Коломойський, і Партнов, і ще купа всяких заробітчан часів "овоча". А зарплати підняв - правда тільки чиновникам його оточення і депутатам, але підняв. А ціни на електроенергію і газ знизив - правда, для Коломойського та Ахметова, але знизив. А скільки друзів, кумів і друзів друзів посадив навколо себе - правда в крісла, але посадив ж. А скільки випустив з в'язниць - правда, сєпарів, але випустив.

Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів та коментарів.

Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столицю Канади Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

Додамо, що раніше Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".