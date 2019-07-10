ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали ожидаемые шаги в первые 100 дней президентства Зеленского

Новости » Политика    10.07.2019 - 04:02
Украинцы назвали ожидаемые шаги в первые 100 дней президентства Зеленского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прямые переговоры с ОРДЛО и Москвой о прекращении войны на Донбассе - на третьем месте

Большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля 2019 года.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?", ответы респондентов распределились следующим образом:

  • Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;
  • Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 36,6%;
  • Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;
  • Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;
  • Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
  • Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;
  • Начать переговоры с Россией о возобновлении экономических отношений - 12,1%;
  • Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;
  • Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;
  • Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;
  • Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;
  • Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;
  • Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;
  • Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 3,7%;
  • Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;
  • Перенести Администрацию президента в другое здание - 0,8%

Ранее РБК-Украина, по данным опроса КМИС, опубликованном 16 апреля, от президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус извинился за свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов".

Зеленский уволил еще 70 глав РГА Зеленский назначил еще одного внештатного советника
Новости Украины Владимир ЗеленскийКМИС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь