А чего мне бояться? Зеленский поплавал в море и "порвал" сеть (видео)

Зеленский в Одессе отправился на пляж со своей командой
Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море. Соответствующее видео такой инспекции опубликовано на Facebook-странице ОПУ.
Глава государства в ходе рабочей поездки в Одессу не преминул возможностью искупаться, не смотря на не очень теплую воду.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, как Зеленский, глава Администрации президента Андрей Богдан и другие члены команды ОПУ пришли на одесский пляж и отправились плескаться в волнах. Перед тем, как зайти в море, они обсуждают температуру воды - то ли +22, то ли +23 градусов. Богдан завяляет, что президент должен отправиться на разведку первым - мол, такие правила.
Президент Владимир Зеленский в Одессе покупался в море (Фото: скрин)
В итоге Зеленский в красных пляжных шортах-трусах стал решительно спускаться по лестнице в воду, попутно отвечая на комментарии других отдыхающих.
Перед самой ватерлинией женщина спросила президента, не страшно ли ему плавать.
Владимир Зеленский со своей командой Офиса поплавали в море (Фото: скрин)
"А что мне бояться?" - удивился Зеленский.
"Так вода холодная, +16,3 градуса", - предупредила заботливая женщина.
Зеленского это не порадовало, но и не остановило, и он подбодрил свою команду: "Ох*енеть. Вот эти свои +23, Кирюша, можешь... Ну, 16,3, так 16,3!"
Владимир Зеленский в Одессе покупался в прохладном море (Фото: скрин)
Предидент пропустил даму вперед, затем сам зашел в море, а вслед за ним - и остальные его спутники.
Видео: facebook.com/president.gov.ua
Видео сразу собрало в сети огромное количество комментариев - как положительных и шутливых, так и критических.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно президент Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.
Также мы писали о том, что в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.
Добавим, что ранее Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".