Зеленский публично бросился в фонтан: видео "порвало" сеть

Зеленский рассмешил интернет необычным поступком в Мариуполе
Президент Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Таким образом глава государства в прямом смысле слова избежал давки, которая возникла на Театральной площади. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.
Зеленский посетил Мариуполь по случаю 5-й годовщины освобождения города от оккупации российско-террористическими группировками в 2014 году.
Глава государства после выступления вышел к Драмтеатру, и к нему сразу подбежали собравшиеся на мероприятие мариупольцы. Возникла настоящая давка, и через некоторое время Зеленский решил предпринять решительные шаги, и пути в обход искать не стал.
Фото: скриншот
Он просто перебежал через фонтан, попутно забрызгав людей - сразу за гарантом вслед ринулись и его телохранители - и вызвав массу удивленных и восторженных возгласов. Более того, примеру президента тут же последовали несколько человек, в основном дети.
После этого Зеленский сел в авто и покинул площадь..
Видео: YouTube / Общественное ТВ Донбасса
Пользователи сети живо отреагировали на действия Зеленского в Мариуполе и делятся своими впечатлениями, в целом позитивно и с долей доброй иронии отзываясь о побеге президента через работающий фонтан - особенно в такие жаркие июньские дни.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, Зеленский показал пользователям сети фото из спортзала на Банковой и отметил, что гантели не украли.
Также мы писали о том, что Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой во Львове.