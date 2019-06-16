Зеленский публично бросился в фонтан: видео "порвало" сеть

Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский рассмешил интернет необычным поступком в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Таким образом глава государства в прямом смысле слова избежал давки, которая возникла на Театральной площади. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.

Зеленский посетил Мариуполь по случаю 5-й годовщины освобождения города от оккупации российско-террористическими группировками в 2014 году.

Глава государства после выступления вышел к Драмтеатру, и к нему сразу подбежали собравшиеся на мероприятие мариупольцы. Возникла настоящая давка, и через некоторое время Зеленский решил предпринять решительные шаги, и пути в обход искать не стал.

Фото: скриншот

Он просто перебежал через фонтан, попутно забрызгав людей - сразу за гарантом вслед ринулись и его телохранители - и вызвав массу удивленных и восторженных возгласов. Более того, примеру президента тут же последовали несколько человек, в основном дети.

После этого Зеленский сел в авто и покинул площадь..

Видео: YouTube / Общественное ТВ Донбасса

Пользователи сети живо отреагировали на действия Зеленского в Мариуполе и делятся своими впечатлениями, в целом позитивно и с долей доброй иронии отзываясь о побеге президента через работающий фонтан - особенно в такие жаркие июньские дни.

Изя, ну и как тебе Сарочка? - Не фонтан, но брызги есть...

Все такие в коментах недовольные - зомби прям. А Зе молодец, я тоже так побегать хочу;

Бедная охрана... с таким начальником работать;

Здорово! Сами недавно так по киевским фонтанам бегали, в жару - то, что надо!

Класс, живой президент пока не отрывается от народа, главное остаться таким и вывести на новый успешный уровень Украину;

Представте Кима или Пу в такой ситуации. Город мертвый. Народ вывезен за 100 первый км. Вода в фонтане прошла все экспертизы . Охранники бегут с зонтами....

А охрана не бедная, это их работа. Учитесь работать - человеки 100%;

Нормально, а что? Зеленский пытается показать то что он не только президент, а еще и обычный человек, которому нравится делать то, что и остальным... И что с того, что он президент? Это не значит, что ему надо ходить с угрюмой гримасой и на километр к себе никого не подпускать...

Супер! И я так хочу!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Зеленский показал пользователям сети фото из спортзала на Банковой и отметил, что гантели не украли.

Также мы писали о том, что Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой во Львове.