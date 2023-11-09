Звіт Єврокомісії щодо України та продовження воєнного стану: новини за 8 листопада

Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Тим часом Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.

Більш детально про те, що сталося у середу, 8 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Єврокомісія дала "зелене світло" переговорам про членство України в ЄС

Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху до приєднання до ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни до Європейського союзу.

За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, на які від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: на який термін

З початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Верховна рада проголосувала за продовження їхньої дії ще на 90 днів.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

ЗМІ назвали ймовірну дату зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Американський президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно це відбудеться 15 листопада, повідомляє Kyodo News.

Голова Рівненської ОВА може очолити Фонд держмайна, - Арахамія

Верховна Рада найближчим часом може призначити голову Фонду державного майна України. Ним може стати чинний голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, розповів голова фракції "СН" у Раді Давид Арахамія.

Тим часом, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що призначення планується на завтра, 9 листопада.

Зеленський заявив про евакуацію із Сектору Газа першої групи українців

Україна евакуювала із Сектору Газа першу групу своїх громадян. До неї увійшли 43 особи, заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз вони у безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", - зазначив він.

Боррель уточнив, коли Євросоюз оголосить 12-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз має намір подати черговий пакет санкцій проти Росії вже на початку наступного тижня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, під обмеження, серед іншого, потраплять постачання алмазів з країни-агресора.

Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Найближчим часом вона буде розглянута у Раді.

Rheinmetall зробить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів

Оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч боєприпасів до 120 мм мінометів.

"Замовлення, вартість якого складає менш ніж тризначний діапазон мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для українських Збройних сил", - розповіли в компанії.

Угорщина не зможе заблокувати 50 млрд євро для України від ЄС, - єврокомісар

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, який передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро, запевнив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан.