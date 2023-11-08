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Боррель уточнив, коли Євросоюз оголосить 12-й пакет санкцій проти Росії

Середа 08 листопада 2023 13:45
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Боррель уточнив, коли Євросоюз оголосить 12-й пакет санкцій проти Росії Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Європейський Союз має намір представити черговий пакет санкцій проти Росії вже на початку наступного тижня. Під обмеження, серед іншого, потраплять постачання алмазів із країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля виданню Financial Times.

Анонс голови європейської дипломатії про 12-й пакет санкцій щодо РФ дещо коригує термін, раніше озвучений президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Минулої суботи вона заявила, що санкційний пакет буде оголошено наступного тижня.

Сьогодні, 8 листопада, Боррель заявив журналістам, що чергові обмеження буде оголошено 13 листопада.

До 12-го пакету санкцій входитиме заборона на постачання алмазів з РФ, додав високий представник ЄС.

"Для того, щоб держави-члени одностайно підтримали заборону на торгівлю алмазами, деякі просили, щоб G7 забезпечила, скажімо так, політичне висвітлення питання... Це було зроблено, координація спрацювала, і ми зможемо подати пакет санкцій міністрам закордонних справ у понеділок", - сказав він.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовувати для виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, значну частину наступного пакета санкцій ЄС проти Росії складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази.

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Жозеп Боррель Санкції проти Росії
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