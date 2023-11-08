Голова Рівненської ОВА може очолити Фонд держмайна, - Арахамія
Верховна рада найближчим часом може призначити очільника Фонду державного майна України. Ним може стати чинний голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.
"Ще одне кадрове призначення тижня - новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", - написав Арахамія.
Фонд держмайна раніше очолював Умєров
Зазначимо, що раніше на посаді очільника Фонду державного майна України був Рустем Умєров. Але 4 вересня він подав заяву про відставку, а вже наступного дня Верховна рада звільнила його з цієї посади. Після чого Умєров став міністром оборони України, а місце керівника Фонду держмайна залишилося вакантним.
Хто такий Віталій Коваль
Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року в м. Березне, Рівненської області.
У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи. У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.
Впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті Укргазбанку.
За даними руху "Чесно", з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".
У 2016 році очолив громадську спілку "Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби".
З вересня 2019 року Коваль обіймає посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.
У серпні 2020 року був кандидатом в мери Рівного від партії "Слуга народу".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.