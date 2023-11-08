Голова Рівненської ОВА може очолити Фонд держмайна, - Арахамія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Ще одне кадрове призначення тижня - новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", - написав Арахамія.

Фонд держмайна раніше очолював Умєров

Зазначимо, що раніше на посаді очільника Фонду державного майна України був Рустем Умєров. Але 4 вересня він подав заяву про відставку, а вже наступного дня Верховна рада звільнила його з цієї посади. Після чого Умєров став міністром оборони України, а місце керівника Фонду держмайна залишилося вакантним.

Хто такий Віталій Коваль

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року в м. Березне, Рівненської області.

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи. У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті Укргазбанку.

За даними руху "Чесно", з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

У 2016 році очолив громадську спілку "Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби".

З вересня 2019 року Коваль обіймає посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.

У серпні 2020 року був кандидатом в мери Рівного від партії "Слуга народу".

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