Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Найближчим часом її буде розглянуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

"До Верховної ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта Вадима Марковича про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом", - пише Стефанчук.

Фото: Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку(facebook.com/stefanchuk.official)

Що передувало?

Вчора, 7 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабінету міністрів. Він не називав імені, втім, як стверджував народний депутат Ярослав Железняк, мова йде про міністра спорту Вадима Гутцайта. Також інформація була підтверджена джерелом РБК-Україна.

Що відомо про Гутцайта?

Раніше Гутцай відзначився як український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. В березні 2020 року він обійняв посаду міністра молоді й спорту. Також з 17 листопада 2022 року його було призначено на посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Про ймовірність відставки Гутцайта говорили ще на початку поточного року. Тоді ж, серед претендентів на виліт були ще сім міністрів.