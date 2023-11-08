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ЗМІ назвали ймовірну дату зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна

Сан-Франциско, Середа 08 листопада 2023 08:59
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ЗМІ назвали ймовірну дату зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна Фото: Сі Цзіньпін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно, це станеться 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Видання з посилання на американських чиновників зазначає, що переговори пройдуть у рамках форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

За даними джерел, зустріч відбудеться 15 листопада. США та Китай ведуть останні приготування.

Китай ще не підтвердив участь Сі Цзіньпіна у саміті, але минулого тижня Білий дім заявив, що дві країни домовилися про зустріч своїх лідерів у Сан-Франциско.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.

Чому важлива зустріч

Між США та Китаєм точиться конфлікт, зокрема, і через Тайвань, Південнокитайське море, світовий вплив, економіку і т.п. Останнім часом сторони намагаються налагодити контакти.

Наприкінці жовтня китайський дипломат Ван І відвідав Вашингтон, де провів окремі переговори з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Також міністр фінансів США планує зустрітися з головним керівником економічної політики Китаю Хе Ліфеном на саміті у Сан-Франциско.

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