Угорщина не зможе заблокувати 50 млрд євро для України від ЄС, - єврокомісар

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

Хан під час свого виступу перед депутатами Європарламенту відкинув чутки у ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року.

"Нас не шантажуватимуть", - наголосив чиновник.

Він уточнив, що Єврокомісія має обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (Євросоюзу - ред.). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", - додав Хан.

Що передувало

Нагадаємо, 22 млрд євро, які передбачалися для Угорщини, ЄС заморозив ще у грудні 2022 року. Таке рішення було пов'язане з тим, що в країні виявили проблеми із захистом прав людини та верховенством права.

У жовтні цього року журналісти Reuters повідомили про те, що в ЄС розглядають передачу Угорщини 13 мільярдів євро з вищезазначених 22.

Це нібито має заохотити Будапешт до підтримки перегляду бюджету ЄС до 2027 року, який передбачає допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро.