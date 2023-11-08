ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина не зможе заблокувати 50 млрд євро для України від ЄС, - єврокомісар

Середа 08 листопада 2023 20:40
UA EN RU
Угорщина не зможе заблокувати 50 млрд євро для України від ЄС, - єврокомісар Фото: Йоханнес Хан, єврокомісар (flickr by European Parliament)
Автор: Іван Носальський

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Хан під час свого виступу перед депутатами Європарламенту відкинув чутки у ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року.

"Нас не шантажуватимуть", - наголосив чиновник.

Він уточнив, що Єврокомісія має обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (Євросоюзу - ред.). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", - додав Хан.

Що передувало

Нагадаємо, 22 млрд євро, які передбачалися для Угорщини, ЄС заморозив ще у грудні 2022 року. Таке рішення було пов'язане з тим, що в країні виявили проблеми із захистом прав людини та верховенством права.

У жовтні цього року журналісти Reuters повідомили про те, що в ЄС розглядають передачу Угорщини 13 мільярдів євро з вищезазначених 22.

Це нібито має заохотити Будапешт до підтримки перегляду бюджету ЄС до 2027 року, який передбачає допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Угорщина Евросоюз Допомога Україні
NEWS
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки