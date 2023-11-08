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Зеленський заявив про евакуацію з Сектору Газа першої групи українців

Ізраїль, Середа 08 листопада 2023 11:55
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Зеленський заявив про евакуацію з Сектору Газа першої групи українців Фото: Україна евакуювала із Сектору Газа першу групу своїх громадян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна евакуювала з Сектору Газа першу групу своїх громадян. В неї увійшли 43 людини.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Twitter президента України Володимира Зеленського, Facebook спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", - розповів президент Володимир Зеленський

За його словами, евакуація триває.

"Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - додав Зеленський.

Є дозвіл на подальшу евакуацію

Як розповів спікер МЗС Олег Ніколенко, наразі готується подальший переліт евакуйованих до однієї із сусідніх з Україною країн.

"Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано", - зазначив він.

Спікер констатував, що враховуючи обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців.

Евакуація українців із Сектору Газа

За даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, на території Сектору Газа знаходяться близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.

1 листопада МЗС України та всі причетні відомства приступили до підготовчого етапу евакуації українців із Сектору Газа через КПП "Рафах", до Єгипту. У списку значаться 358 осіб.

Першій групі українців дозволили евакуацію із Сектору Газа 7 листопада. Спочатку йшлося про 101 громадянина. Евакуація триватиме кілька днів.

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