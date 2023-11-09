Отчет Еврокомиссии по Украине и продление военного положения: новости за 8 ноября

Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Тем временем Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней.

Более детально о том, что произошло в среду, 8 октября, - в материале РБК-Украина .

Еврокомиссия дала "зеленый свет" переговорам о членстве Украины в ЕС

Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

С началом полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная рада проголосовала за продление их действия еще на 90 дней.

Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

СМИ назвали вероятную дату встречи Байдена и Си Цзиньпина

Американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу в этом месяце. Вероятно, это произойдет 15 ноября, сообщает Kyodo News.

Глава Ровенской ОВА может возглавить Фонд госимущества, - Арахамия

Верховная рада в ближайшее время может назначить главу Фонда государственного имущества Украины. Им может стать действующий глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, рассказал глава фракции "СН" в Раде Давид Арахамия.

Тем временем нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что назначение планируется на завтра, 9 ноября.

Зеленский заявил об эвакуации из Сектора Газа первой группы украинцев

Украина эвакуировала из Сектора Газа первую группу своих граждан. В нее вошли 43 человека, заявил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу", - отметил он.

Боррель уточнил, когда Евросоюз объявит 12-й пакет санкций против России

Европейский союз намерен представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, под ограничения, среди прочего, попадут поставки алмазов из страны-агрессора.

Министр молодежи и спорта Гутцайт написал заявление об отставке

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. В ближайшее время оно будет рассмотрено в Раде.

Rheinmetall произведет для Украины 100 тысяч боеприпасов к минометам

Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч боеприпасов к 120-мм минометам.

"Заказ, стоимость которого составляет менее трехзначного диапазона миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи в размере 400 миллионов евро для украинских Вооруженных сил", - рассказали в компании.

Венгрия не сможет заблокировать 50 млрд евро для Украины от ЕС, - еврокомиссар

Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро, заверил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан.