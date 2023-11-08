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Rheinmetall виробить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів

Німеччинна, Середа 08 листопада 2023 15:24
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Rheinmetall виробить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч боєприпасів до 120-мм мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву концерну.

"Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 мільйонів євро для українських Збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поставки мають розпочатися найближчим часом і тривати протягом наступних двох років.

Rheinmetall розширює виробництво

Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.

"Асортимент продукції групи включає повний спектр мінометних боєприпасів калібру 120, 81 і 60 мм. Їх доповнюють системи управління вогнем і мінометні системи, такі як 120-мм міномет Ragnarök та інноваційна 60-мм мінометна система RSG60", - написали в Rheinmetal.

Також повідомляється, що завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час дій на складній місцевості та в міських умовах.

Співпраця України з Rheinmetall

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Темою переговорів була зброя для України.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство.

У жовтні стало відомо, що компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у рамках рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України.

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