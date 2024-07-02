Звільнення Вербицького та можливі перестановки у Кабміні: новини за 1 липня
Генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Дмитра Вербицького, який потрапив у скандал з майном. Тим часом джерела РБК-Україна в парламенті розповіли про можливі перестановки у Кабміні.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 1 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора
Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького звільнили з посади. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав відповідний наказ.
Всі деталі скандалу з Вербицьким - у матеріалі РБК-Україна.
Кабмін чекають на перестановку. Рада перенесла засідання на тиждень через кадрові питання
Пленарні засідання Верховної Ради України, які мали відбутися наступного тижня, перенесли. Вони розпочнуться з 15 липня. Причина - необхідний час на погодження кадрових перестановок в уряді, повідомило РБК-Україна інформоване джерело у парламенті.
Вибори до парламенту Франції. Відомі результати першого туру голосувань
Праворадикальне "Національне об'єднання" здобуло перемогу у першому турі парламентських виборів у Франції. Політсила президента Еммануеля Макрона зараз займає третю позицію.
Хотіли захопити будівлю Верховної Ради. СБУ затримала групу провокаторів
Служба безпеки України викрила групу громадських "активістів", які готували провокації у Києві 30 червня цього року. Зокрема, вони планували захопити Верховну Раду.
За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.
Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів
Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів, розповіли джерела РБК-Україна в спецслужбах.
Під час атаки наприкінці травня без зв'язку залишилося щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, насамперед у Криму.
Демократи закликали Пентагон навчити більше українських пілотів на F-16, - Politico
Група демократів Палати представників США закликала Пентагон розширити навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16, пише Politico.
За інформацією видання, законодавці на чолі із конгресменом Адамом Шиффом підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів. Відповідний лист було надіслано Пентагону.
Зеленський після доповіді військових: готуємо кроки, щоб РФ втрачала більше техніки та логістики
Українські військові готують рішення, щоб збільшити втрати російських окупантів у техніці та логістиці, розповів президент України Володимир Зеленський.
Таку заяву він зробив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргілевича.
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