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На Кабмін чекають перестановки. Рада перенесла засідання на тиждень через кадрові питання

Україна, Понеділок 01 липня 2024 18:54
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На Кабмін чекають перестановки. Рада перенесла засідання на тиждень через кадрові питання Фото: засідання Кабінету міністрів України (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Пленарні засідання Верховної Ради України, які мали відбутися наступного тижня, перенесли. Вони почнуться з 15 липня. Причина - необхідний час на узгодження кадрових перестановок в уряді.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в парламенті.

"Говорять про те, що будуть різні кадрові перестановки", - сказав співрозмовник агенства.

Перестановки у Кабміні

Нагадаємо, у червні джерела РБК-Україна повідомляли, що в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Так, пост глави новоствореного Міністерства регіональної політики може обійняти заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Своєю чергою на його місце можуть призначити нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. Цілком можливо, що на додаток до міністерського портфеля, Кулеба отримає і статус віце-прем'єра.

На посаду голови Міністерства інфраструктури співрозмовники РБК-Україна називають фаворитом голову правління "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, який, очевидно, також стане віце-прем'єром.

Нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що ВР вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету міністрів.

"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - сказав він.

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