Хотіли захопити будівлю Верховної Ради. СБУ затримала групу провокаторів

Служба безпеки України викрила групу громадських "активістів", які готували провокації у Києві 30 червня цього року. Зокрема, вони планували захопити Верховну Раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" група планувала оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

Потім "активісти" сподівалися захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу.

"Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" - не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій", - повідомили в СБУ.

При цьому зазначається, що інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України, що зіграло б на користь РФ.

З метою втілення злочинного плану, ватажок вербував спільників - членів громадських об'єднань з Києва, Дніпра та інших регіонів. З метою конспірації вони спілкувалися через різні месенджери, а особисті зустрічі, якщо й відбувалися, то лише невеликими групами по 3 особи.

СБУ завчасно викрила наміри зловмисників, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях "активістів" виявили зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала групу провокаторів (t.me/SBUkr)