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Зеленський після доповіді військових: готуємо кроки, щоб РФ втрачала більше техніки та логістики

Київ, Понеділок 01 липня 2024 20:04
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Зеленський після доповіді військових: готуємо кроки, щоб РФ втрачала більше техніки та логістики Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові готують рішення, щоб збільшити втрати російських окупантів у техніці та логістиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, зранку була доповідь військових. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. Вони розповіли про один з ключових напрямків на фронті - Покровський, а також про ситуацію в Донецькій та Харківській областях.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України", - наголосив президент.

Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.

Втрати росіян

Нагадаємо, українські захисники продовжують щодня ліквідувати російських окупантів та знищувати їхню техніку.

Зокрема, вчора, 30 червня, бійці ЗСУ знищили 1110 російських солдатів та 66 артилерійських систем.

Також за добу було підбито 19 ворожих танків та 26 бойових броньованих машин.

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