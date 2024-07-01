Зеленський після доповіді військових: готуємо кроки, щоб РФ втрачала більше техніки та логістики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, зранку була доповідь військових. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. Вони розповіли про один з ключових напрямків на фронті - Покровський, а також про ситуацію в Донецькій та Харківській областях.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України", - наголосив президент.

Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.