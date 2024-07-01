Демократи закликали Пентагон навчити більше українських пілотів на F-16, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За інформацією видання, законодавці на чолі із конгресменом Адамом Шиффом підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів. Відповідний лист було направлено Пентагону.

"Запит надійшов у критичний момент конфлікту України з Росією, що триває, коли розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни", - сказано в листі 15 конгресменів.

Вони також стверджують, що наприкінці 2024 року Україні не вистачатиме пілотів для F-16, які до того часу нададуть партнери.

"Така ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки могли надати Україні", - уточнили конгресмени.

У листі вони також стверджують, що союзники по НАТО можуть задовольнити потреби України в навчанні пілотів. Але необхідно, щоб Пентагон очолив цю роботу, щоб забезпечити "найбільш доцільний метод" для розширення програми.

"Ці зусилля не тільки підвищать здатність України ефективно використовувати F-16, а й зміцнять відданість ширшій коаліції підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність", - наголошують демократи.