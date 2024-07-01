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Вибори в парламент Франції. Відомі результати першого туру голосувань

Понеділок 01 липня 2024 09:06
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Вибори в парламент Франції. Відомі результати першого туру голосувань Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Національне об'єднання" здобуло перемогу у першому турі парламентських виборів у Франції. Політсила президента Еммануеля Макрона обіймає наразі третю позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відповідно до результатів виборів:

  • "Національне об'єднання" (RN) та його союзники: 33,14% (255-295 потенційних місць);
  • "Народний фронт" (NFP) 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць);
  • пропрезидентський блок (ENS) - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць);
  • "Республіканці" / UDI / Ліві: 10,74% (від 35 до 45 потенційних місць)

Вибори в парламент Франції. Відомі результати першого туру голосувань

Фото: потенційні місця у парламенті (скриншот)

Як розповідає France 24, другий тур виборів пройде вже 7 липня. До нього будуть залучені усі кандидати, які отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців під час першого туру.

Вибори в парламент Франції. Відомі результати першого туру голосувань

Фото: перший тур парламентських виборів (скриншот)

Водночас якби жоден з кандидатів не набрав необхідних 12,5% - у другому турі змагались би лише дві найкращі політсили.

Зокрема кандидати також можуть знятись між першим й другим туром. Це зазвичай робиться, щоб перекинути свої голоси іншій політсилі.

Вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту й подальшого провалу президентської партії, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив про дострокові парламентські вибори. Тоді ж на загальноєвропейських виборах.перемогу здобула партія "Національне об'єднання". Формальним лідером політсили є проросійська Марін Ле Пен.

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